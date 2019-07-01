Избирком снимет с выборов в Мосгордуму уличенных в подделке подписей кандидатов

Москва,1 июля. Кандидатов в Московскую городскую думу могут лишить права участвовать в выборах, если будет доказана фальсификация подписей избирателей, об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По словам Горбунова, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают степень участия кандидатов в фальсификации подписей. Председатель Мосгоризбиркома подчеркнул, что следствие продолжается, пока рано говорить о результатах, однако вероятность отстранения кандидатов есть.

«В худшем случае – это отказ в регистрации при наличии конкретных обстоятельств, если это связано с нарушением порядка сбора подписей. Есть целый перечень ограничений, которые нельзя нарушать при сборе подписей», — заявил Горбунов в комментарии РИА Новости.

Горбунов добавил, что регистрацией кандидатов занимаются окружные комиссии, они проверяют соответствие кандидата по целому ряду параметров, в том числе наличие судимости и двойного гражданство.

Избирательная кампания в МСГ стартовала 6 июня. Для выдвижения на выборы кандидатам от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5 — 5 тысячи подписей избирателей в своем округе. Наиболее проблемным округом оказался 43-й, где на пост депутата претендует соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Сотрудники полиции в Москве задержали нескольких человек по подозрению в фальсификации. Злоумышленники подделывали подписные листы в поддержку Соболь. Как отметили в правоохранительных органах, в полицию обратился хозяин квартиры, где размещалась подпольная фабрика «рисовальщиков» подписей в пользу Соболь на выборах в 43-м округе Москвы.

Возмущенная сообщениями о подделке подписей общественность обратилась к Навальному и его соратнице Соболь с требованием сняться с выборов. Поводом для этого стала не только разоблаченная фабрика по подделке подписей в пользу Соболь, но также и многочисленные провокации соратницы Навального.

Кроме того, ОПГ Навального затравила общественницу Анну Федермессер, которая выдвигалась на выборы в 43-м округе. Из-за давления и провокаций Федермессер приняла решение снять свою кандидатуру.