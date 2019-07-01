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Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»

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Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»

Москва, 1 июля. Французский режиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна». Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Централ Партнершип».

Ранее сообщалось, что 1 июля Люк Бессон представит в Москве свой новый экшн-триллер «Анна». Премьера фильма с участием Бессона должна была состояться  столичном кинотеатре «Москва».

«По семейным обстоятельствам Люк отменил свою поездку в Россию», — говорится в сообщении.

Экшн-триллер «Анна» является ремейком легендарного фильма «Никита». Фильм выйдет в российский прокат 11 июля. Главные роли в фильме исполнили российские актеры Саша Лусс и Александр Петров. Также в фильме снимались Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи, передает РИА Новости.

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Автор: Артем Никулин
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