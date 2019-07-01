Ученые обнаружили десятки странных мумий около древнейшей пирамиды Египта

Каир, 1 июля. Польские ученые обнаружили несколько десятков странных мумий в районе некрополя Сакарра под Каиром, заявила руководитель раскопок доктор Камилла Курашкевич из Варшавского университета.

Польские археологи проводили исследование в районе пирамиды Джосера, которую считают древнейшим сохранившимся каменным строением в мире. Раскопки в Сакарре продолжаются уже более 20 лет.

Как пишет Science in Poland, возраст обнаруженных мумий достигает, вероятно, около двух тысяч лет. Некоторые из них были похоронены в деревянных гробах, расположенных в прорубленной в скале траншее. Ученые назвали ее «сухой ров». Его глубина составляет около 20 метров. Ширина рва достигает 40 метров. По словам специалистов, эта область ограничивает священную зону пирамиды.

Курашкевич добавила, что большинство мумий были похоронены прямо в вырытых в песке ямах. Она отметила, что умершие прошли все основные этапы бальзамирования. Большая часть захоронений очень плохо сохранились.

Археологи заметили, что найденные мумии были необычными. Внимание ученых привлекли их украшения: например, у одной из мумий на шее было разноцветное ожерелье, а на крышке гроба изображена расписная имитация иероглифической надписи.

«Некоторые из нарисованных изображений не являются иероглифическими знаками и не составляют связный текст», — приводит слова Курашкевич польский портал.

Эксперты также были удивлены украшением на ногах мумий с изображением древнеегипетского бога Анубиса. По словам ученых, он был «совершенно необычного синего цвета». Обычно это божество египтяне изображали черным. Специалисты предполагают, что странная окраска объясняется поверьем древних людей, согласно которому волосы богов были сделаны из синего драгоценного камня.