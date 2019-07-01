Депутат Гаврилов преподал Грузии урок гостеприимства

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал II Международный форум «Развитие парламентаризма» примером того, как нужно принимать иностранных гостей, и рекомендовал Грузии и другим государствам поучиться гостеприимству у России. Об атмосфере на межпарламентском форуме после грузинского конфликта он рассказал Федеральному агентству новостей.

«Наш форум «Развитие парламентаризма», где присутствуют 132 делегации со всех стран мира, — это пример для всех стран, которые считают себя суверенными (не только для Грузии), пример того, как принимать иностранных гостей, неважно — туристов, депутатов или дипломатов, — преподал Сергей Гаврилов своеобразный урок гостеприимства. — Не хочу хвастаться, но для этого надо учиться организации, безопасности, гостеприимству. И прежде всего, надо учиться быть суверенной страной».

По словам депутата Госдумы, на форуме, где в эти дни работают делегации 14 международных парламентских организаций, атмосфера очень дружественная.

«Здесь царит ажиотаж, — поделился он. — Все хотят пообщаться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, потому что мы для наших гостей носители ценностей. В выступлениях на первом заседании было много сказано о равноправии, об уважении друг к другу. Этот форум — отличный формат парламентского общения, в котором можно решить многие проблемы на основе суверенитета, уважения и общих ценностей».

Напомним, именно Сергей Гаврилов оказался в центре скандала в грузинском парламенте, с которого началось обострение отношений России и Грузии. Как рассказал депутат ФАН, на форуме в Москве эта история неоднократно поднималась в личных разговорах с иностранными коллегами.

«Эта история общеизвестна, потому что ее напечатали все газеты мира. Меня поддержали и Дума, и Совфед, и президент. Здесь, на форуме, ко мне подходит очень много иностранных депутатов — из Словакии, Франции, из стран Африки, подходят пожать руку, выразить сочувствие. Многие приглашают к себе и гарантируют, что в их стране я буду в безопасности. Это очень серьезная поддержка для России, для меня лично и для Межпарламентской ассамблеи православия. И мне очень жаль, что на наш форум не приехали представители Грузии».

По словам политика, на II Международном форуме «Развитие парламентаризма» обсудят проект резолюции, которая говорит о невозможности санкций против депутатов национальных делегаций, международных организаций и запрете на использование международных организаций для экстремистских целей.

«Это прямой посыл нашим грузинским коллегам: учитесь международному праву, уважению, учитесь обеспечивать безопасность международных форумов и делегаций, которые вы приглашаете», — сказал он.

Добавим, что II Международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве с 1 по 3 июля по инициативе Государственной думы. В нем принимают участие представители 132 государств, 41 спикер национальных парламентов мира — всего 800 иностранных гостей.