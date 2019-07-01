Рябков заявил, что переговоры Путина и Трампа в Осаке дают основания для оптимизма

Москва, 1 июля. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке дают основания смотреть с оптимизмом на будущее отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Хотел бы подчеркнуть, что контакт в Осаке дает основание все же, несмотря эти обстоятельства, смотреть в будущее с определенным оптимизмом», — цитирует слова Сергея Рябкова РИА Новости.

Он отметил, что со стороны Москвы в полной мере присутствует желание двигаться вперед в международных отношениях, в том числе по региональным вопросам.

«Все зависит от США, от американского руководства, но мы приветствуем, что фиксируется более заинтересованный, чем раньше, подход по взаимодействию с нами», — добавил дипломат.

При этом, отметил Сергей Рябков, общая обстановка вокруг России и ситуация с отношениями Москвы и Вашингтона не улучшаются. По словам дипломата, Штаты вступили в этап предвыборной кампании. С учетом «доминирующих антироссийских настроений» среди американской элиты, добавил он, ожидать более благоприятного фона для решения задач, которые могут сформулировать президенты России и США, не приходится.

Напомним, на саммите G20 в Осаке состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам переговоров российский лидер назвал встречу с президентом США хорошей, деловой и прагматичной. Беседа глав двух стран продлилась около полутора часов.