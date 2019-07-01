Ляйсан Утяшева раскрыла секрет идеальной фигуры

Москва, 1 июля. Известная российская фигуристка Ляйсан Утяшева заявила, что благодаря диетам ей удалось вернуться к своему дородовому весу в 49 кг. Об этом она рассказала в Instagram.

«Мы живем в 21 веке, где любая девушка имеет право меняться, хоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!» — пишет Утяшева в комментариях.

Спортсменка также раскрыла секрет своей фигуры. По ее словам, вес стал быстро уходить, когда она отказалась от сладкого, мучного, перешла на фрукты (в первой половине дня), гречку, дикий рис и овощи, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что Утяшева дважды становилась чемпионкой Европы в командном зачете и обладательницей Кубка мира. Она была вынуждена оставить спорт в апреле 2006 года, когда во время тренировок девушка выбила себе колено. Это не единственная спортивная травма фигуристки. Хирурги провели ей 5 операций и вставили штифт, скрепляющий переломы ладьевидной кости.

Сегодня Утяшева ведет собственную телепередачу «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи» и программу «Танцы» на ТНТ.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что лучшей в мире диетой является средиземноморская. Она предполагает, что человек должен есть более килограмма зелени ежедневно. В эту диету входят бобовые, крупы, рыба и морепродукты, а также оливковое масло. Красное мясо, добавила она, не запрещено, но ограничено.