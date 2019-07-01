Четыре жителя Кузбасса угнали раритетный «Москвич» и бросили его в реке

Кемерово, 1 июля. Сотрудники Росгвардии задержали четырех парней, которые угнали раритетный «Москвич-412» в Югре Кемеровской области. Молодые люди покатались на автомобиле, а затем бросили его в реке.

Злоумышленников задержали на улице Кирова. Один из парней держал в руках аккумулятор, когда к компании начали приближаться сотрудники правоохранительных органов. Молодые люди попытались скрыться, но в ходе непродолжительного преследования угонщиков все же удалось поймать.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, все парни оказались местными жителями. Отмечается, что двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

У молодых людей была при себе спортивная сумка с набором гаечных ключей. По предварительной версии, парни проникли в салон автомобиля, разбив боковое стекло. Компания не стала долго кататься на раритетной машине — через какое-то время «Москвич» обнаружили в реке с разбитыми стеклами и многочисленными повреждениями кузова. Хозяином похищенного автомобиля является 73-летний мужчина, сообщает «Газета Кемерова». Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства угона.

Ранее автоэксперт рассказал, как можно защитить машину от кражи. Специалист советует оставлять транспортное средство в гараже или в местах, где есть фонари и видеокамеры.