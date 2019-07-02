Проамериканские СМИ пытаются посеять вражду между Сирией и Ираном

Сообщения о столкновения между сирийской армией и бойцами проиранских шиитских формирований в городе Меядин могут быть очередной попыткой внести раздор в отношения между сирийским и иранским руководством. Эксперты отмечают, что как САА, так и подконтрольные Ирану формирования, действующие на границе Сирии и Ирака, выполняют очень важную миссию — и для противников Дамаска было бы крайне выгодно столкнуть их лбами.

Несколько дней назад сетевое издание DeirEzzor24 опубликовало заметку с «эксклюзивной информацией» о гибели семи военнослужащих Сирийской арабской армии в ходе столкновений с иранскими силами. По версии интернет-издания, сирийские солдаты пытались пройти в квартал Ат-Таммо, однако на их пути оказались бойцы афганского шиитского формирования «Лива Фатемийюн». Этот инцидент стал причиной «боев», утверждает DeirEzzor24, «в ходе которых на стороне афганцев сражались части Корпуса Стражей Исламской Революции».

К сожалению, не приводится ровно никаких подробностей о том, при каких обстоятельствах произошли эти столкновения — которые, якобы, продолжились и на следующий день. Несмотря на то, что о Сирии пишет большое количество источников — как поддерживающие Дамаск, так и антиправительственные, Федеральному агентству новостей удалось найти лишь три источника, которые воспроизвели сообщение о «схватках между частями САА и «Лива Фатемийюн» в Меядине»).

Один из этих источников — типичный антиправительственный аккаунт в Twitter с флагом «Сирийской свободной армии», который пишет на английском языке и ссылается на «местные источники».

Другой — DeirEzzor24 — не оставил «обратного адреса» на своей главной странице. Однако с помощью интернет-системы WhoIs удалось выяснить, что хостинг зарегистрированного в 2015 году сайта находится где-то в южных штатах США. Оттуда, с высокой вероятностью, работает и сам сайт, который, согласно заявлению на главной странице, «передает новости Дейр-эз-Зора и его народа в диаспоре».

Наконец третий сайт, который воспроизвел эту новость на арабском языке со ссылкой на «местного активиста», простодушно объявляет: «Diyarna является веб-сайтом, спонсируемым Центральным командованием Вооруженных сил США». Информационный набор на этом сайте соответствующий, и передает повестку, возможно, непосредственно из CENTCOM.

Не удалось найти ни один другой сайт, который бы сообщал о столкновениях в Меядине. Даже вездесущая лондонская «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и работающая совместно со скандально известными «Белыми касками» «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR) не знают о масштабных столкновениях между просирийскими силами в Дейр-эз-Зоре. Весьма вероятно, что вся история о якобы «столкновениях между САА и КСИР» — не более чем утка, раздутая из гибели нескольких военнослужащих САА при нападении боевиков ИГИЛ1 несколькими днями ранее. Так появился «район Меядина, закрытый для САА» и «барьер безопасности» иранских сил, о которых нет сведений в сирийских источниках.

Между тем ситуация в провинции действительно напряженная, и хватает и перестрелок, и насилия — однако вовсе не из-за присутствия иранских сил. Как объяснил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин, поддерживаемые Ираном формирования на востоке Сирии являются важнейшей преградой на пути возрождения «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и поддерживают существование так называемого «шиитского моста», по которому из Ирана в Сирию идет топливо, оружие, боеприпасы, еда и все необходимое для продолжения войны с терроризмом. В Дейр-эз-Зоре и Меядине регулярно проходят рейды сирийских сил безопасности, которые ищут (и находят) «спящие ячейки» ИГИЛ.

«Проводится крупная операция на границе с Ираком — совместно с иранскими военными, иранскими прокси, шиитскими милициями в восточном Хомсе прочесывают пустыню, ищут остатки ИГИЛ, которые действуют там и создают проблемы, нападают на отдельные отдаленные блок-посты, — рассказал Борис Рожин. — Это уже фактически не военная, а контртеррористическая операция, ближе к режиму КТО, и такие операции, скорее всего, будут проводиться еще не один год. Значительную часть задач там выполняют иранские прокси, таких как «Харакат ан-Нуджаба», «Лива Фатемийюн» и тому подобные, или же используется народной ополчение для обеспечения безопасности на определенной территории».

Шиитские силы в восточной Сирии — в первую очередь в Абу-Кемале и Меядине — очень беспокоят американцев, поскольку прикрывают основной канал поставок из Ирана в Сирию, ранее блокированный ИГИЛ. Другой канал — через провинцию Хомс — американцы блокировали сами, незаконно создав на территории Сирии свою военную базу «Ат-Танф», где собрали силы боевиков «Южного фронта» ССА.

«Американцы рассчитывают на то, что барьер, выстроенный вокруг зоны «Ат-Танфа», достаточно абстрактный — там есть блокпосты на дорогах, есть мониторинг, разъезды на «техничках», но при грамотном подходе ночью, или воспользовавшись песчаной бурей, боевики могут пойти на север в набег. Именно вероятность такого рейда из района «Ат-Танфа» на Абу-Кемаль и заставила Иран развернуть своих силы в этом районе, — подчеркнул Рожин. — Чтобы реагировать и отражать при необходимости атаки ИГИЛ или же блокировать возможные атаки со стороны «Ат-Танфа».

На фоне разворачивающейся эскалации в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном Вашингтон применяет любые средства, чтобы ограничить способность иранских сил действовать на сирийской земле. Информационные «удары», дезинформация и попытка посеять вражду — дополнительная составляющая, которая должна подготовить почву для возможного военного удара. Тем более что на западе Сирии иранские силы вновь оказались под ударом ВВС Израиля.

«Скорее всего, мы можем увидеть попытки налетов на структуры «Хезболлы» и иранских сил, — предупредил Борис Рожин, — а также продолжение информационной кампании, нацеленной на дискредитацию иранских сил, рассказы в СМИ о «столкновениях иранцев с россиянами», «столкновениях иранцев с сирийцами» — то есть агитация, поддержка официальной политической линии. Также вполне возможны некие провокативные действия, направленные против позиций Ирана в Сирии и Ливане».

1 Организация запрещена на территории РФ.