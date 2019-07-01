Отец Баскова скончался на 68-м году жизни

Москва, 1 июля. Отец музыканта Николая Баскова Виктор скончался на 68-м году жизни. О его смерти стало известно из обращения юмориста Владимира Винокура к исполнителю на своей странице в Instagram.

Винокур выразил соболезнования в связи с трагедией в семье Басковых.

«Выражаю свои соболезнования, от меня и моей семьи, по поводу ухода из жизни Виктора Баскова — отца, мужа, настоящего полковника! — написал юморист. — Скорблю с вами! Держитесь, друзья».

По предварительной информации, отец Баскова скончался в прошедшее воскресенье. Мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 67 лет.

Николай Басков никаких комментариев в связи с этой новостью не дает. Певец был всегда очень близок со своими родителями. Мать и отец посещали концерты сына, а также поддерживали звезду перед серьезными турами.

Басков неоднократно выражал в теплых словах благодарность своей семье. Отца он называл «сильным, мудрым, чутким, заботливым, настоящим полковником и профессионалом в своей профессии».

Исполнитель также подчеркивал, что Виктор и Елена Басковы поддерживали его, когда он худел. Певец признавался при этом, что ему было всегда трудно устоять перед блюдами матери.

«Трудно устоять перед горячей жареной картошечкой и десертами. Ну и фирменным маминым кроликом с картошкой, — рассказывал Николай Басков. — Но вообще я обычно питаюсь едой из коробок, домашний стол — только по праздникам».

В середине июня Николая Баскова заметили в обществе победительницы «Фабрики звезд» Ирины Дубцовой, когда он возвращался в Россию после проведенного на Сейшельских островах отпуска.