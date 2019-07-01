Володин предложил создать единый реестр террористических организаций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, общение состоялось на полях Международного форума «Развитие парламентаризма».

В ходе встречи Володин и Шентоп подписали регламент Межпарламентской комиссии высокого уровня. По словам спикера нижней палаты парламента, создание такой комиссии по сотрудничеству — это важный шаг вперед по пути сближения позиций и поиска новых «эффективных форм сотрудничества». Он выразил надежду, что такая комиссия будет эффективным инструментом решения многих вопросов, «которые лежат в рамках парламентского измерения».

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее развитие новых форматов эффективного межпарламентского взаимодействия, в частности, Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Ее очередное заседание пройдет в октябре в Стамбуле. По мнению Володина, в рамках конференции необходимо обсудить создание единого реестра террористических организаций. Председатель Госдумы уточнил, что должно быть одинаковое определение террористических организаций, так как из-за несовершенства законодательств стран мира они уходят от ответственности.

Председатель Великого национального собрания Турции отметил, что удовлетворен уровнем развития двусторонних отношений. По его словам, они строятся на основе взаимного диалога. Шентоп сказал, что с начала 2019 года лидеры двух стран встретились пять раз. Позитивный настрой в политике отражается и на торгово-экономических отношениях: товарооборот в прошлом году был увеличен до 26 млрд долларов. При этом количество российских туристов в Турции составило более шести млн человек.

«Строительство «Турецкого потока» создает дополнительную глубину в наших отношениях», — обратил внимание Шентоп.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй Международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на мероприятие представителей из 132 государств.