Поставки нефти по «Дружбе» возобновлены в полном объеме

Москва, 1 июля. «Транснефть» возобновила поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в полном объеме с 1 июля, об этом сообщил советник президента компании Игорь Демин.

«Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей», — заявил Демин в комментарии РИА Новости.

О проблеме с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», стало известно в середине апреля. «Транснефть» сообщила, что по трубопроводу поступала нефть с увеличенным содержанием хлоридов.

По факту загрязнения нефти СК РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых человек. По версии следствия, злоумышленники похитили нефть на сумму не менее миллиарда рублей. Следственный комитет считает, что подозреваемые, чтобы скрыть хищения, поставили нефть, которая не отвечает требованиям ГОСТ.

Прокачка чистой нефти по «Дружбе» 29 мая началась в Венгрии. «Транснефть» откачала реверсом из Белоруссии 163 тысячи тонн некондиционной нефти. Ранее в Минске сообщили, что Белоруссия за три месяца потеряла из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» около 23 млн долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.