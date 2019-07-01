Военный вертолет потерпел крушение в Германии

Берлин, 1 июля. Военный самолет потерпел крушение в Германии, погиб человек.

Как передает издание Focus Online, вертолет упал в Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрце. Он принадлежит вооруженным силам страны. По последним данным, погибла женщина-пилот, еще один человек получил серьезные травмы.

Крушение произошло в 14.45 по московскому времени в понедельник.

Известно, что международный центр по подготовке пилотов армейской авиации расположен в 30 километрах от места падения вертолета.

Ранее сообщалось, что два истребителя Eurofighter столкнулись в небе Германии в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. По информации ВВС Германии, авиакатастрофа произошла во время учебного полета.