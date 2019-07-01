Хоронить в России предложили по-новому

В России создали вещество, которое сокращает период разложения останков в два-три раза. При его использовании вместо обычных 20-25 лет достаточно будет 8-11 лет, чтобы тело усопшего полностью минерализовалось. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал разработчик запатентованного препарата Константин Талашов.

По словам ученого, вещество позволит ускорить время, через которое можно будет повторно хоронить в эту же могилу. Однако представители Русской православной церкви не поддерживают эту идею.

«Входящий в состав компонент при контакте с большим количеством выделяемых трупных жидкостей разбухает и преобразуется в плотный гель, препятствующий утечке жидкости из гроба и/или места захоронения, а также проникновению влаги извне, тем самым создавая благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий», — рассказал ФАН разработчик Константин Талашов.

Он отметил, что использовать препарат можно как на новых захоронениях, так и на уже существующих.

«В первом случае при подготовке тела к погребению внутренняя поверхность гроба и, где это возможно, тело покойного равномерно присыпаются препаратом из расчета один килограмм на одно захоронение покойного весом до 65 кг. Во втором случае останки и прилегающая к ним земля обильно присыпаются препаратом из расчета три килограмма на одно захоронение. Далее могила закрывается землей на срок от 72 до 240 часов. Затем останки эксгумируются и перезахороняются», — пояснил Талашов.

По словам председателя профсоюза работников ритуальных служб Антона Авдеева, этот препарат сначала необходимо протестировать на небольшом участке с захоронениями, а потом уже распространять по всей стране.

Однако протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин в беседе с ФАН отметил, что в православии не поддерживаются манипуляции с телом человека после его смерти, направленные на его намеренное уничтожение. Такой подход утилитарный, слишком экономический, мало чем отличающийся от кремации, заметил священник.

«В православной культуре относятся с почтением не только к душе, но и к телу человека. Поскольку человек создан по образу и подобию Бога, то чествовать тело — признак божьего. Правильнее, чтобы и тело, и само захоронение хранились как можно дольше», — считает отец Всеволод.

На днях СМИ сообщили, что в одном из штатов США разрешили перерабатывать тела умерших в удобрение.