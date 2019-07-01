Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с коллегой из Турции

Москва, 1 июля. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером, одной из тем их беседы стала ситуация в Сирии. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

«В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации «Идлиб», и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Провинция Идлиб остается «оазисом» для многочисленных террористических группировок, как сирийских, так и действующих в русле международного джихадизма. Турция не смогла убедить противников Дамаска сдать тяжелое вооружение и не смогла предотвратить захват Идлиба джихадистскими группировками — и теперь южная часть провинции превратилась в поле ожесточенных столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и террористами.

Как рассказал ранее официальный представитель Кремля, очередной раунд переговоров стран-гарантов перемирия в Сирии состоится в ближайшее время, эту тему обсуждали на встрече президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.