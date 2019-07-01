Украина запретила ввоз российских машин

Киев, 1 июля. Запрет на ввоз автомобилей российского производства с 1 июля вступает в силу на Украине. Об этом сообщает Государственная фискальная служба страны.

«Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями, установленными Таможенным кодексом», — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 мая правительство Украины дополнило список запрещенных товаров из России новыми наименованиями. Под запрет попали легковые автомобили, автобус, троллейбусы и грузовики. Это стало ответом на решение Москвы запретить экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины.

Киев регулярно обновляет список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины. В конце минувшего года, в частности, Украина внесла в черный список кукурузный крахмал, глюкозу и мальтодекстрин. Россия, как и в случае с политикой антисанкций, применяемых против Запада, вводит ограничения только в ответ на недружественные действия Киева.

Взаимные запреты ранее уже становились причиной судебных исков. Так, например, Украина оспорила в суде ВТО решение РФ ограничить транзит украинских товаров, который якобы нарушал правила Всемирной торговой организации. Однако суд в итоге встал на российскую сторону, придя к выводу, что Москва просто защищала свои интересы.