Глава МАГАТЭ подтвердил, что Иран превысил разрешенный потолок запасов обогащенного урана

Вена, 1 июля. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограмм.

В пресс-службе организации уточнили, что данные об этом Амано представил Совету управляющих, пишет ТАСС. Информацию об этом также прокомментировал и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, Иран, согласно планам, преодолел эту отметку.

Напомним, о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Тегеран объявил в годовщину выхода США из ядерной сделки.