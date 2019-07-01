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Глава МАГАТЭ подтвердил, что Иран превысил разрешенный потолок запасов обогащенного урана

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Глава МАГАТЭ подтвердил, что Иран превысил разрешенный потолок запасов обогащенного урана

Вена, 1 июля. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограмм.

В пресс-службе организации уточнили, что данные об этом Амано представил Совету управляющих, пишет ТАСС. Информацию об этом также прокомментировал и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, Иран, согласно планам, преодолел эту отметку.

Напомним, о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД  (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Тегеран объявил в годовщину выхода США из ядерной сделки.

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Автор: Игорь Федоров
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