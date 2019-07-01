Самолет с 152 пассажирами готовится совершить аварийную посадку в Тель-Авиве

Тель-Авив, 1 июля. Самолет, на борту которого находятся 152 пассажира, готовится совершить аварийную посадку в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона. Об сообщает i24NEWS.

По информации СМИ, лайнер летел из Кельна.

Предполагается, что у воздушного судна неисправно шасси, однако точных сведений о поломке нет.

Отмечается, что к аэропорту в Тель-Авиве направлены более ста машин скорой помощи и экстренных служб.