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Самолет с 152 пассажирами готовится совершить аварийную посадку в Тель-Авиве

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Самолет с 152 пассажирами готовится совершить аварийную посадку в Тель-Авиве

Тель-Авив, 1 июля. Самолет, на борту которого находятся 152 пассажира, готовится совершить аварийную посадку в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона. Об сообщает i24NEWS.

По информации СМИ, лайнер летел из Кельна.

Предполагается, что у воздушного судна неисправно шасси, однако точных сведений о поломке нет.  

Отмечается, что к аэропорту в Тель-Авиве направлены более ста машин скорой помощи и экстренных служб.

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Автор: Данила Копп
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