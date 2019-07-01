Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 12

Иркутск, 1 июля. Число погибших в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 12, об этом сообщил заместитель премьер-министра РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

По словам Мутко, местонахождение еще девяти человек остается неизвестным. По данным правительства региона, в результате паводка пострадали около 700 человек, 153 человека госпитализированы.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне затопления на данный момент находятся 31 населенный пункт в четырех районах области. В результате обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтопленными оказались более 3,7 тысячи жилых домов. Кроме того, из-за подтопления закрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

По данным на понедельник, электроснабжение удалось восстановить в 19 населенных пунктах, где проживают 14 тысяч человек. Тем не менее без света остается 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Также глава государства поручил оценить материальный ущерб и решить вопрос с жильем до прихода в регион холодов. Помочь жителям региона вызвались и в Сбербанке, где решили оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей, а также открыть счет для сбора пожертвований.