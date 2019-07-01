Путин во время визита в Италию встретится с Папой Римским

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин во время официального визита в Италию 4 июля встретится с руководством республики и Папой Римским Франциском, сообщили в Кремле.

У российского лидера запланированы переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров республики Джузеппе Конте. Стороны обсудят ключевые вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы, сообщила пресс-служба президента РФ.

«Предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.

В начале июня Agence France-Presse со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти сообщило, что российский президент и Франциск проведут встречу, когда Путин прибудет в Италию с официальным визитом.

Путин уже встречался с Франциском дважды. Они виделись в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.