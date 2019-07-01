Рябков заявил, что РФ и США работают над созданием механизма по торговому сотрудничеству

Москва, 1 июля. Россия и США по итогам саммита G20 продвинулись в вопросе создания консультативного механизма по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, на переговорах в Осаке президент России Владимир Путин обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом вопросы торгово-экономического сотрудничества. Рябков также добавил, что американские инвесторы продолжают проявлять высокий интерес к российскому рынку, несмотря на действие санкций.

«В Осаке, видимо, получилось в достаточной мере продвинуться в создании двустороннего делового совета или консультативного механизма, который будет прорабатывать эту повестку», — пояснил замминистра.

Напомним, 28 июня на полях саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Двусторонняя встреча лидеров РФ и США длилась около полутора часов. Путин назвал встречу хорошей, деловой и прагматичной, отметив, что ему удалось обсудить с Трампом практически весь перечень вопросов, представляющих взаимный интерес для РФ и США. По словам президента РФ, на встрече обсуждалась ситуация в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, Путин пригласил Трампа приехать в Россию на 9 мая в 2020 году, чтобы отметить 75-летний юбилей Дня Победы. По его словам, президент США очень позитивно отреагировал на приглашение Путина.