Медведев от лица Кабмина выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области

Москва, 1 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев от лица правительства выразил соболезнования семьям погибших при паводках в Иркутской области.

Глава Кабмина указал, что к настоящему моменту подтопленными остаются свыше 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тысяч человек.

«Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие. От имени правительства хочу выразить их близким наши глубокие соболезнования», — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

В Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов. Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

К понедельнику специалистам удалось восстановить электроснабжение почти в 20 населенных пунктах Иркутской области. Без света остается еще около 40 населенных пунктов, где живут около 15 тысяч человек.

Глава российского правительства ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Помочь жителям региона вызвались и в Сбербанке, где решили оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей, а также открыть счет для сбора пожертвований.

Как указали в пресс-службе областного правительства, ущерб от паводка в Иркутской области подсчитают к 3 июля.