Москва, 1 июля. Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и ее граждан, так как не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе в конце июня написала на своей странице в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в российской столице 22 июня — последний ее концерт в РФ, напомнил «Ридус».

«Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад... или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно», — отреагировал Лоза на отказ Катамадзе от выступлений в России в беседе с РИА Новости.

Он, отвечая на вопрос, стоит ли приглашать в страну артистов, которые считают РФ «агрессором», заявил, что не может решать за промоутеров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание грузинской исполнительницы, отметил «Царьград». Представитель Кремля высказал мнение, что Катамадзе — талантливая певица, но, «наверное, многого не знает в плане политики».

Напомним, в Тбилиси начались протестные акции в конце июня после того, как российский депутат открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православии. В результате беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и Вашингтон. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, в Грузии функционирует американский фонд «Свободная Россия», который считается антироссийским. За беспорядками в Тбилиси может также стоять Агентство США по международному развитию. Стоит отметить, что граждане Соединенных Штатов и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям запрещено перевозить граждан РФ в Грузию с 8 июля.