Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кабмин отчитается перед Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

46
0 Оставить комментарий

Кабмин отчитается перед Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Москва, 1 июля. Правительство РФ отчитается перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев встретился с вице-премьерами. Члены кабмина в беседе затронули ситуацию в Иркутской области.

«Докладывайте мне, — обратился глава правительства к своему заместителю Виталию Мутко. — В среду президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа».

Напомним, в Иркутской области из-за проливных дождей начались паводки. В регионе введен режим ЧС.

Кабмин отчитается перед Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

По данным МЧС РФ, из зоны бедствия эвакуировали 1161 человек. Пятеро человек погибли, а двое пропали без вести. Согласно информации, предоставленной правительством Иркутской области, более 600 человек обратились за медпомощью.

30 июня в регионе оставались подтопленными почти 2000 жилых домов в 28 населенных пунктах. В этих домах проживают более 4000 человек.

Накануне Путин распорядился безотлагательно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Президент потребовал организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей и обеспечить людей водой, питанием и медицинской помощью.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров