Кабмин отчитается перед Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Москва, 1 июля. Правительство РФ отчитается перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации последствий паводка в Иркутской области, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев встретился с вице-премьерами. Члены кабмина в беседе затронули ситуацию в Иркутской области.

«Докладывайте мне, — обратился глава правительства к своему заместителю Виталию Мутко. — В среду президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа».

Напомним, в Иркутской области из-за проливных дождей начались паводки. В регионе введен режим ЧС.

По данным МЧС РФ, из зоны бедствия эвакуировали 1161 человек. Пятеро человек погибли, а двое пропали без вести. Согласно информации, предоставленной правительством Иркутской области, более 600 человек обратились за медпомощью.

30 июня в регионе оставались подтопленными почти 2000 жилых домов в 28 населенных пунктах. В этих домах проживают более 4000 человек.

Накануне Путин распорядился безотлагательно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Президент потребовал организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей и обеспечить людей водой, питанием и медицинской помощью.