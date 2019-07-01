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Рябков заявил, что Россия и США достигли понимания по вопросу стратегической стабильности

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Рябков заявил, что Россия и США достигли понимания по вопросу стратегической стабильности

Москва,1 июля. Россия и США достигли определенного понимания по вопросу стратегической стабильности. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке.

«В Осаке одним из направлений, по которым достигнуты серьезные понимания, стала именно стратегическая стабильность​​​. Мы ориентированы на то, чтобы в ближайшее время возобновить соответствующий диалог на уровне экспертов», — отметил он, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

Напомним, что встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня в японской Осаке, где проходил саммит «Большой двадцатки». В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, говорить о каких-то конкретных выводах по итогам встречи пока рано, однако он отметил, что оба политика не стеснялись затрагивать острые темы.

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Автор: Антон Соколов
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