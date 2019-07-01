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Стали известны подробности нападения на пост полиции в Чечне

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Стали известны подробности нападения на пост полиции в Чечне

Грозный, 1 июля. Жертвой нападения на контрольно-заградительный пост в Чечне стал один полицейский, преступник нанес ему ножевое ранение, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло около 14.00 по местному времени в Ачхой-Мартановском районе.

«Неизвестный подошел к сотруднику МВД и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату», — говорится в сообщении на официальном сайте главка МВД.

Силовики ликвидировали злоумышленника ответным огнем. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но он скончался по дороге в госпиталь.

Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев в комментарии РИА Новости уточнил, что инцидент произошел в районе села Бамут. В настоящее время на месте происработает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливается личность преступника.

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Автор: Игорь Федоров
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