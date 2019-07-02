День апостолов Петра и Павла прошел в христианской церкви провинции Латакия

Дамаск, 2 июля. Греческая православная церковь Успения Пресвятой Девы Марии, расположенная в сирийской деревне Айн аль-Гарра, отпраздновала День апостолов Петра и Павла и провела мессу и молитву с участием прихожан. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Деревня Айн аль-Гарра — одна из самых известных христианских деревень в провинции Латакия, не так давно она вернулась к туристической деятельности после длительной террористической оккупации.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Это место создано для хранения небесных секретов. Эти камни являются продукт прошлого века. День апостола Павла — это еще и праздник 105-летия с момента создания этой церкви», — рассказал нашему корреспонденту один из местных жителей.

По его словам, этот праздник принадлежит не только церкви Успения Пресвятой Девы Марии, но и всем остальным церквям, расположенным по всему миру.

Стоит отметить, что день апостолов Петра и Павла традиционно празднуется в Сирии 29 июня. Как правило, он завершает собой Петров пост. День памяти двух апостолов известен еще с ранних Христианских времен, он отмечался еще во время существования Римской империи.

Ранее сообщалось, что патриарх Сербской православной церкви Ириней и сопровождающая его делегация побывали в гостях у Патриарха Антиохийского и всего Востока, главу Сирийской греческой православной церкви Иоанна Х (Язиджи) в монастыре святого Фекла в городе Маалюля в провинции Дамаск. Это произошло в начале июня.

Патриарх Ириней в ходе своей торжественной речи заявил, что монастырь сильно пострадал от разрушений и вандализма, вызванных действиями террористических организаций, штабы которых располагались вдоль дороги, ведущей к монастырю. Кроме того, гость подарил монастырю копию иконы Девы Марии, взятую из сербского патриархата в Косово.