В Совфеде прокомментировали публикацию видео с «японскими» Курилами

Москва, 1 июля. Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов объяснил, как нужно действовать России после публикации видеоролика с Курильскими островами в составе Японии на официальном сайте G20.

Напомним, изначально опубликованные кадры на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ позже появились на официальном сайте «Большой двадцатки». На видеозаписи карта Японии была представлена со включенными в ее состав южными Курильскими островами.

Климов в эфире НСН подчеркнул, что ни один японский политик не решится публично признать эти территории частью России.

«А поскольку саммит был в Японии, и японские политики явно участвовали в оформлении всех этих картинок, то другого ожидать было бы просто невозможно. Когда все это готовилось, было очевидно, что такого рода вещи будут проскальзывать», — объяснил сенатор.

По его словам, это не означает, что инцидент можно оставлять без внимания, самый главный вопрос заключается в том, что делать дальше. Климов повторил, что южные Курилы — это территория РФ.

«Делать из этого вселенский скандал, из-за которого люди не будут 50 лет разговаривать друг с другом, — контрпродуктивно. Потому что нам главное все же путем серьезных, профессиональных переговоров прийти к таким решениям, которые без сомнения были бы восприняты народами наших государств», — заявил Климов.

Он также отметил, что «это не предполагает торговлю территориями или еще какие-то поддавки».

Напомним, отношения между Японией и Россией в последнее время усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия, в свою очередь, заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет спускать свой флаг над Курилами, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.