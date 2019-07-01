В Сети появилось видео с места падения неопознанного объекта на Кипре

Никосия, 1 июля. В Сети появилась видеозапись с места падения неопознанного объекта на Кипре. Как сообщалось ранее, ЧП произошло недалеко от Никосии.

На кадрах видео, опубликованного в социальной сети Facebook, запечатлен пожар на месте взрыва. На кадрах видно, как горят обломки, а над местностью в районе ЧП поднимается дым.

Ранее СМИ сообщали, что перед падением неопознанного объекта жители Кипра видели вспышку в небе и слышали взрывы. По их словам, раздалось три хлопка. Уточняется, что ЧП произошло на северных окраинах Никосии — столицы Кипра. Отмечалось, что пострадавших в результате инцидента нет. По информации прессы, взрывы прогремели около часа ночи по местному времени.

Как сообщают СМИ, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи во время выступления на месте происшествия заявил, что, согласно предварительной информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта. Ряд средств массовой информации и некоторые активисты приписали принадлежность данного объекта Сирии. Их заявления связаны с тем, что примерно в это же время средства ПВО Сирийской Арабской Республики отражали атаку ВВС Израиля на ключевые объекты в Дамаске. При этом происхождение объекта, упавшего на Кипр, и его предназначение еще не установлены.