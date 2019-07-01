«Спартаку» интересен полузащитник «Хоффенхайма»

Москва, 1 июня. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник немецкого «Хоффенхайма» Леонардо Биттенкурт интересен столичному «Спартаку».

По словам источника, футболист рассматривается как возможное усиление позиции атакующего полузащитника. Отмечается, что кандидатура 25-летнего игрока привлекла красно-белых своим универсализмом.

Уточняется, что сумма трансфера может составить порядка 8 млн евро. Известно, что «Спартак» пока не делал официальных запросов в немецкий клуб, поскольку изучает различные варианты усиления состава.

Биттенкурт перешел в «Хоффенхайм» летом 2018 года из «Кельна» за 6 млн евро. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи.

По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 7 млн евро. Отметим, что у футболиста бразильский и немецкий паспорта, однако он выступал за юношеские и молодежную сборные Германии.