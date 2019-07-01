Калашников: мы обречены на сотрудничество с ПАСЕ. ФАН-ТВ

26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. На эту тему в пресс-центре Парламентской газеты прошел брифинг «Что ждет Россию в ПАСЕ?».

В принятом документе ассамблея призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года. Также в ней сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств». За восстановление прав России проголосовали 116 депутатов, против — 62 человека.

Теперь в работе ПАСЕ будет участвовать и Россия. Сергей Калашников, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике назвал одну из тем, которая точно должна подняться на осенней сессии ПАСЕ — это регулирование киберпространства.