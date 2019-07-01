В России высмеяли экс-депутата Рады, назвавшего москвичей «одичалыми украинцами»

Депутат Верховной рады V созыва Александр Ковтуненко заявил, что Москва была основана благодаря Майдану, а жители российской столицы являются «одичалыми украинцами».

По словам Ковтуненко, Украина всегда будет бороться за свою независимость, за свои земли и территориальные воды.

«У нас отобрали шельф Черного моря, а именно — Крым, — сказал украинский политик в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — То, что мы имеем, — это энергетическая война, которую Россия ведет против Украины. Вы залезли в Крым и Донбасс, чтобы Украина не развивалась».

На доводы о том, что мир перестал верить этим россказням Киева, а свидетельство тому — возвращение России в ПАСЕ и участие российского лидера в саммите «Большой двадцатки», Ковтуненко ответил, что проблема в «слабости западных лидеров».

«Мы уже проходили это сто лет назад, в 1919 году. На Парижской конференции Украину тогда не поддержали Франция и Германия, потому что им нужны были деньги», — сказал экс-депутат Рады.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов заметил на это, что государства «Украина» тогда не существовало. А украинец парировал, что была Украинская Народная Республика.

«Несколько месяцев была», — уточнил Попов.

Ковтуненко посоветовал журналисту «лучше учить историю», а потом и вовсе назвал Россию «бывшей украинской колонией, которая просто обнаглела».

«Хорошо, давайте так: когда появилось название «Украина»?» — спросил его Попов.

Ковтуненко ответил, что Украина появилась в XII веке.

«И Москва была основана киевлянами благодаря Майдану», — заявил гость с Украины.

Соведущая и супруга Евгения Попова Ольга Скабеева сказала, что думала, что про таких, как Ковтуненко, лишь пишут в украинских газетах, которые, мягко говоря, любят приукрасить действительность, но никак не ожидала, что подобные точки зрения реально существуют. Но украинский политик не унимался и продолжил смешить гостей российской телестудии.

«Белые люди — такой красавец, как ваш прекрасный муж, Ольга, — это яркий пример одичавших украинцев в Москве», — заявил Ковтуненко под всеобщий смех в студии.

После этого продолжать с ним беседу было уже бессмысленно.

«Откровенно, я не хочу тратить эфирное время, чтобы отвечать на глупости», — заметил советник руководителя думской фракции «Единой России» Михаил Маркелов.

А ведущий Евгений Попов добавил, что после слов об «одичавшем украинце» его прадеды-осетины икнули.