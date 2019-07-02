Пучков объяснил, почему США испугались победы Москвы в войне за мировое влияние

Известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что однополярный мир закончился и теперь Россия будет поступать так, как ей нужно.

Ранее издание Politico опубликовало доклад аналитиков Пентагона, в котором утверждается, что США недостаточно эффективно противодействуют все более наглой «политической войне», которую ведет Россия.

Так, по мнению авторов доклада, в Белом доме серьезно недооценивают попытки Российской Федерации «повлиять на общественное мнение» в Европе, Средней Азии, Африке и Латинской Америке. При этом они подчеркивают, что в настоящее время у правительства США нет внятного нарратива вроде того, который в годы холодной войны активно использовался против Советского Союза. И пока Вашингтон бездействует, Москва активно действует в серых зонах.

Кроме того, исследователи Пентагона утверждают, что сближение России и Китая может привести к полному перевороту установившегося мирового порядка. Это, в свою очередь, приведет к тому, что США потеряют международное влияние. Чтобы этого избежать, аналитики предлагают различными способами провоцировать у Москвы и Пекина взаимное недоверие.

Комментируя доклад Пентагона, известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у любой страны есть свои интересы — и вполне естественно, что Россия пытается нарастить политический вес в мире.

«Я напомню, что объединенный Запад вот уже полсотни лет сосет соки из всего глобуса и от этого только пухнет и богатеет. Так вот, он насаждает так называемую демократию, которую Советский Союз наглядно увидел. Это слом абсолютно всех государственных систем управления, в первую очередь приход к власти проамериканских, прозападных марионеток, которые делают так, как им нужно. Это также слом всех государственных институтов — слом армии, полиции, всего, чего только можно», — говорит собеседник ФАН.

При этом эксперт подчеркивает, что Россия больше не коммунистическая страна, так как «в последние годы она стала точно таким же капиталистическим хищником, как и все остальные».

«И внезапно оказалось, что если действовать теми же самыми методами, что США и Европа, оказывается, у нас все тоже может получиться, а по некоторым аспектам мы даже можем опережать. Ну что, их (объединенный Запад. — Прим. ФАН) можно только поздравить — однополярный мир благополучно закончился и больше его, по всей видимости, не будет. Мы нарастили мясо, ощетинились, и теперь Россия будет поступать так, как ей нужно. Жизнь жестока и несправедлива, поэтому они нас и испугались», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, в марте стало известно, что в 2020 году Государственный департамент США потратит чуть больше 660 млн долларов на противодействие мировому влиянию Российской Федерации. Средства будут направлены на «усиление противодействия российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии».