В Крыму рассказали об ажиотаже со стороны туристов из Украины

Симферополь, 1 июля. Повышенный спрос на отдых в Крыму зафиксирован со стороны туристов из Украины, для них полуостров остается популярным направлением. Об этом рассказал председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее председатель крымской ассоциации малых отелей Наталья Пархоменко сообщила, что украинские туристы останавливают свой выбор на курортах западного побережья полуострова.

«На границе с Украиной у нас опять происходит рост очередей», — прокомментировал Черняк.

По его словам, сотрудникам пограничной службы иногда приходится запускать дополнительные линии по прохождению по встречному маршруту. Он считает, что такой ажиотаж со стороны украинцев закономерен.

«Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и реальным местом отдыха. Ни одной жалобы о предвзятом отношении к ним за эти годы не было», — констатировал Черняк.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом, пишет Infox.ru. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.

При этом иностранные политики и общественные деятели, уже посетившие полуостров, отметили значимые изменения, которые произошли с Крымом за пять лет, в частности благодаря работе президента РФ. Так, журналист издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж обратил внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению Крыма с Россией.

Как напоминает «Ридус», сумма экономических потерь Крыма за 23 года нахождения в составе Украины, согласно подсчетам специальной рабочей группы, составила 2,5 триллиона рублей.