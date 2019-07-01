«Йабана-кофе» и эфиопские проститутки: 10 наблюдений из жизни Судана

В Судане 11 апреля произошел военный переворот. Президента Омара аль-Башира свергли, и к власти пришли военные. Экономический и политический кризис тем не менее преодолеть не получается. Цены растут, протесты не утихают. Несмотря на это, жизнь в стране продолжается. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей поделился своими наблюдениями относительно специфики суданского быта.

Наблюдение 1: заторы

Пробок в Хартуме практически не бывает. При том, что машин на дорогах много. Самые популярные марки — Hyundai и Toyota.

Наблюдение 2: отношение к автомобилям

Мало кто в Судане может похвастаться отсутствием вмятин, дыр и царапин на своих авто. Дело в том, что суданцы относятся к автомобилям как к обуви. Чистят, полируют. Но, в конце концов, любая обувь изнашивается, и по этому поводу бессмысленно переживать. Ну попал в ДТП, и что? Машина заводится, значит, ничего страшного не произошло. Пожали руки и разъехались. Возможно, поэтому пробок и не бывает.

Наблюдение 3: велосипедисты

За все время, проведенное в Хартуме, я не увидел ни одного суданца на велосипеде. Говорят, кто-то все-таки ездит. Но это, по всей видимости, какие-то маргиналы. В основном небольшие расстояния местные преодолевают на «тук-туках» (мототакси, или моторикша, — одно из популярнейших транспортных средств. По сути крытый мопед). Это быстро, удобно и дешево.

Наблюдение 4: доллары

В Судане не принимают старые доллары. Нигде. Выяснилось, что недавно в одной из африканских стран было напечатано огромное количество фальшивых стодолларовых купюр 2003 года. Проверять подлинность банкнот суданцы не умеют. Поэтому на всякий случай от денег предпочитают отказываться.

Наблюдение 5: смуглянки-куртизанки

Проституцией в мусульманском Судане занимаются в основном христианки из Эфиопии и Эритреи. Происходит это следующим образом. По словам знающих людей, возле дорогих гостиниц дежурят специально обученные люди, которые и сводят клиента с девушками. Причем в номер проститутку приводить нельзя. Для этого существуют отдельные помещения неподалеку. Стоит удовольствие 1500 рублей за ночь. Темнокожие блудницы исполняют любую прихоть. Вплоть до мытья полов и приготовления завтрака. По этой же схеме суданцы и гости страны приобретают алкоголь или наркотики.

Наблюдение 6: дорого. Очень дорого

Цены в Хартуме просто космические. Местами даже дороже, чем в Москве. При том, что 100 долларов в месяц считается хорошей зарплатой. Многие, чтобы прокормить семью, трудятся на нескольких работах. Как вариант: днем чем-то торгуют, а ночью развозят людей на «тук-туке».

Наблюдение 7: вода из «зира»

По всему Судану на улицах — под деревьями и возле домов — стоят большие глиняные кувшины с бесплатной питьевой водой. Суданцы называют эти сосуды «зир» и на всякий случай не рекомендуют иностранцам пить оттуда.

«Мы привыкли к местным бактериям. А вот вам точно будет плохо», — сказал мне однажды местный подросток, зачерпывая воду из «зира».

Наблюдение 8: «Йабана-кофе»

На самом деле суданский кофе мало чем отличается от турецкого. Гораздо интереснее кофейники, в которых его подают. Собственно, они и называются неблагозвучным для русского уха словом «йабана». Эти кофейники делаются из переработанных алюминиевых банок. Выпить чашечку «йабана-кофе» можно в любой уличной кафешке.

Наблюдение 9: магазины

С точки зрения торговли Хартум поделен на сектора (такая система встречается во многих городах региона и на восточных базарах). Например, в одной части города компактно расположены ателье, магазины со свадебными платьями и мужскими костюмами, а в другой торгуют лакокрасочными покрытиями. Редко встретишь обувной магазин там, где продают украшения из золота и серебра.

Наблюдение 10: суданская борьба

Я так и не выяснил, как называется этот вид спорта, но суть его проста, как и вся суданская жизнь — за определенный отрезок времени положить соперника на лопатки. Бои проходят по пятницам, и, судя по аншлагу на стадионе, к этому национальному виду спорта суданцы относятся очень трепетно. Одна из особенностей суданской борьбы заключается в том, что боец, чья очередь выходить на ринг, сам выбирает себе соперника.