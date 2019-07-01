Названа средняя зарплата ипотечника в России

Москва, 1 июля. Россиянин, взявший ипотечный кредит, в среднем зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Как пишет DEITA.RU со ссылкой на материалы, опубликованные на banki.ru, средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту составляет около 16 тысяч рублей. По словам специалистов, в российских регионах эти показатели отличаются друг от друга.

Таким образом, гражданин России, который взял ипотечный кредит, отдает 45% своего дохода на его оплату.

Ранее эксперты рассказали об ошибках клиентов, которые решили получить кредит в банке. Сбербанк советует самостоятельно проверить свою кредитную историю на предмет возможных технических ошибок. Также важно в заявке на кредит указывать достоверную информацию о месте работы и величине доходов. Эту информация сам банк может легко проверить.