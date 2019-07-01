«Марш миллионов»: Суданцы снова пытаются устроить революцию

В начале июня на суданский майдан собрались тысячи местных жителей, возмущённых властью переходного военного совета. Тогда протесты закончились разгоном демонстрантов. Мировые СМИ облетела новость о сотнях погибших и раненых. Хартум напоминал поле боя с окопами, баррикадами из догорающих покрышек, сожженными автомобилями и разбитыми витринами магазинов.

Чтобы подобное не повторилось, в стране был отключён интернет, а улицы города наводнили военные патрули. Наступило затишье.

Лишь иногда оппозиционеры собирались небольшими группками (50-100 человек), чтобы поскандировать оскорбительные кричалки и расписать стены политическими лозунгами и призывами к восстанию. Как правило, через час-два их разгоняли силы быстрого реагирования.

Однако то были лишь репетиции перед очередным парадом ненависти. «Революционеры» почти месяц копили силы. И вот 30 июня они снова вышли на улицы.

Ответный митинг

29 июня, накануне оппозиционного «марша миллионов», военные устроили свое массовое мероприятие. Посреди пустыни.

Скорее всего, место было выбрано исходя из соображений безопасности. Пустырь (тут его гордо называют «стадионом») хорошо просматривается, и там вряд ли можно незаметно оставить пакет со взрывчаткой. Однако на этом забота о безопасности заканчивается. И начинается дикая африканская вакханалия - тысячи орущих, скачущих, поющих, размахивающих флагами и агитационными плакатами суданцев славят Аллаха и командующего силами быстрого реагирования (СБР) Мохаммеда Хамдана Дагало. Тот, в свою очередь, с трибуны и с золотым микрофоном в руке обещает всем дороги, свет, воду, электричество и защиту от всяких угроз.

- Это не просто слова. Это правда, - срывается на крик Хемети (народное прозвище Дагало). - Военные должны защищать простых людей. И наши двери всегда открыты для вас. Вы знаете к кому вам обратиться. Вы знаете, какой номер набирать в случае опасности. Да, перемены нужны. С этим никто не спорит. Но это должны быть реальные перемены, которые пойдут на пользу суданскому народу.

Народ хочет перемен

Как и было обещано, 30 июня суданская оппозиция вышла из укрытий.

«Свободу Судану!», «Военные украли нашу революцию!», «Мадания!» (гражданская революция - авт.), - хором кричит многотысячная толпа. Оппозиционный митинг, словно волна в бушующий шторм, накрыл хрупкую бригантину генерала Дагало.

- Они нам ничего не сделают, - показывая пальцем на отряды бойцов СБР, радостно кричит мне в ухо студент из Хартума по имени Абу Бакр. - Это не солдаты, а трусливые собаки-джанджавиды (название арабского ополчения в Судане, печально известного по резне в Дарфуре в нулевые - авт.). Они вооружены до зубов, потому что боятся нас. Но сегодня им не помогут ни пулемёты, ни Саудовская Аравия с ОАЭ. Мы здесь власть! Аллаху Акбар!

Военнослужащие верхом на пикапах, расставленных по бокам протестной колонны, несмотря на полную боеготовность, действительно выглядели крайне растерянно и беспомощно. Похоже, они не знали, как реагировать на происходящее. Провокаций не было. Протестующие сами регулировали движение толпы, заботясь о том, чтобы она не перекрывала проезжую часть.

Все, что оставалось военным - это смотреть, как тысячи суданцев идут по улице и проклинают их на чем свет стоит.

Кто-то из солдат смущенно улыбался, кто-то сыпал проклятиями в ответ.

Но, по всей видимости, приказ был чёткий - стоять и ничего не предпринимать.

- А не боишься, что у них терпение лопнет, и вас побьют? - спрашиваю я у Абу Бакра, который уже вошёл в транс и, не отдавая отчета своим действиям, чуть ли не матом крыл людей в форме. - Да пускай. Я готов ко всему - их снайперы уже целятся в нас (показывает на крыши домов). Если что, умру героем.

Ярость Суданских хипсетров

Первое, что бросается в глаза - это внешний вид участников «марша миллионов». Среди суданских оппозиционеров, вышедших сегодня на улицы Хартума, крайне мало бедняков.

В основном на глаза попадаются хорошо одетые молодые люди и девушки с дорогими телефонами в руках.

Это резко контрастирует с тем, что я видел вчера на митинге в поддержку военных. Там собралась сплошь беднота, обращавшаяся к власти с конкретными просьбами - условно, дайте еды и воды.

Оппозиционеры, в свою очередь, сделали из протеста настоящее шоу. Выкрикивая популистские лозунги, они объясняли свою позицию общими и весьма избитыми формулами.

«Хемети - джанджавид и мясник, устроивший бойню в Дарфуре. Нам такой лидер не нужен. Мы хотим справедливости. Даешь переход власти к гражданскому правительству».

На мой вопрос, а что конкретно их не устраивает, мне отвечали примерно одно и то же - «власть переходного военного совета - это власть воров и убийц». Мол, они украли народную революцию, так как нет никакой разницы между Хемети и бывшим президентом Омаром аль-Баширом.

Как и ожидалось, никто из опрошенных мной демонстрантов, так и не смог чётко сформулировать, ни чего он хочет (кроме свержения военной хунты), ни кого конкретно он желал бы видеть в качестве лидера своей страны.

Итого

Как и любой гражданский конфликт, то, что происходит в Судане, очень сложно описывать в стиле «плохие против хороших». И с той, и с другой стороны обыкновенные суданцы, на которых давят, в том числе и из-за рубежа. Отсюда, во-первых, провокации, а, во-вторых, реакция силовиков на эти провокации. Порой выходящая далеко за грани адекватности.

Помимо прочего, на это накладывается общая неустроенность - социальное неравенство, экономический и политический кризис.