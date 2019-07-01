Захарова прокомментировала призыв Зеленского наказать Климкина

Москва, 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского наказать министра иностранных дел страны Павла Климкина. Речь идет об обращении Зеленского к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности главу украинского МИД за то, что он не согласовал ответ на ноту внешнеполитического ведомства России.

В сообщении пресс-службы офиса президента Украины было отмечено, что Климкин лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере. Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на эту ситуацию.

«Вот такой апгрейд киевской думки о моряках», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский повторно внесет на рассмотрение Рады вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. По его словам, члены кабмина страны занимаются политической деятельностью в преддверии досрочных выборов в Раду, но не выполняют при этом свои прямые обязанности по защите интересов государства и граждан Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что узнает о действиях украинского МИД из Интернета, и потребовал объяснений от ведомства. По его словам, министр иностранных дел Павел Климкин «не считает необходимым» обсуждать вопросы, касающиеся задержанных Россией за нарушение государственной границы моряков ВМСУ, с главой государства.

Речь идет о реакции Климкина на ноту российского министерства иностранных дел. В направленной ноте Москва предложила Киеву задействовать механизмы, которые позволят освободить моряков ВМСУ, не нарушая при этом законодательство РФ. В ответ Павел Климкин заявил, что Киев не будет рассматривать предложенные Россией условия для освобождения моряков.

В ноябре 2018 года три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России в Черном море. Суда вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не отвечали на законные требования российских пограничников прекратить движение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, члены экипажей украинских кораблей арестованы.