Путин выступит на заседании туристского форума «Реки России» во вторник

Москва, 1 июля. Президент РФ Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область, где выступит на пленарном заседании национального туристского форума «Реки России», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей поездки главу государства ознакомят с проектом по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его пассажиропоток составит более 2 тысяч человек в сутки.

Форум «Реки России» проводится ежегодно с 2016 года. Площадка объединяет специалистов туристской и транспортной индустрии, а также является ключевой платформой для развития круизного и водного туризма и решению экологических вопросов. В этом году в рамках форума состоится обсуждение роли туризма, приоритетных направлений развития водных путей, а также инструментов привлечения туристов в малые города.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник российский лидер примет исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Кроме того, на повестке дня у Путина — внутренние совещания по итогам поездок, а также рутинные мероприятия и встречи.