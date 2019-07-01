Россия призвала США освободить осужденного летчика Ярошенко

Москва, 1 июля. Москва призывала Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний тюремный срок в американской тюрьме, на заключенных в РФ американцев, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Мы призываем наших коллег, начиная от резонансных гуманитарных вопросов​​​... — освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание», — отметил российский дипломат.

Заместитель российского министра иностранных дел также призвал американское руководство вернуть изъятую дипломатическую собственность России в США. По его мнению, сторонам необходимо облегчить условия функционирования посольств и консульств, ликвидировать большие очереди за визами и «не прятаться за решения о сокращении персонала».

«Надо… попробовать прагматически продвинуться вперед», — подчеркнул Рябков.

Напомним, восемь лет назад американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Россиянина обвинили в якобы имевшей место попытке перевезти крупную партию кокаина. Летчик считает выдвинутые в его адрес обвинения провокацией.