Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Москва, 1 июля.Младшую из сестер Хачатурян, которые подозреваются в убийстве отца, признали невменяемой, рассказал адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, ее дело может выделено в отдельное производство.

«В отношении младшей выделять будут материал и направлять его в суд. Поскольку по ней отдельное судопроизводство, как по невменяемой. Но это лишь право — направить в суд отдельно, могут направить в суд и вместе», — пояснил Пакулин телеканалу 360.

Юрист добавил, что основные следственные мероприятия по громкому делу уже завершены, однако следователи могут также возобновить расследование для установления каких-нибудь обстоятельств.

По версии следствия, сестры Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Следствие установило, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом отцу в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.

Ранее сообщалось, что суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию. Отметим, что убийство, в котором обвиняют сестер, и его обстоятельства вызвали большой общественный резонанс.