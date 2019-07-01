«АвтоВАЗ» поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta

Москва, 1 июля. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» с 1 июля подняла цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta.

«Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей», — уточнил представитель компании в разговоре с РИА Новости.

Теперь цена на седан Lada Vesta в базовой комплектации находится на отметке в 599,9 тысячи, универсал — 681,9 тысячи, а базовая Lada Granta обойдется новому владельцу в 439,9 тысячи рублей, об этом свидетельствуют прайс-листы.

Последний раз повышение цен на весь модельный ряд произошло в начале 2019 года. Тогда оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС на два процентных пункта.

Напомним, в середине июня «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Им оказался компактный кроссовер Lada Xray Cross, который уже поступил в автосалон. Он производится на линии В0 с 2015 года.

Впоследствии сообщалось, что отечественный автопроизводитель приступил к выпуску хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, новая версия авто получила мотор HR-16 на 1,6 литра. Производителю удалось сохранить массу автомобиля и дорожный просвет в 215 миллиметров.

В компании подчеркнули, что ранее трансмиссия уже доказала свою надежность в автомобилях Jatco и машинах альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Российские специалисты доработали коробку с учетом особенностей эксплуатации в России.