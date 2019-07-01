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Экономика

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

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Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Москва, 1 июля. Эксперты агентства «Автостат» представили топ-10 самых доступных автомобилей в России.

В отборе участвовали автомобили с самыми низкими средневзвешенными ценами на рынке России. Самыми доступными оказались LADA Granta и Datsun on-DO, стоимость которых составила 522,9 тысячи и 529, 9 тысячи рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает LADA 4×4 со средней ценой 563,8 тысячи рублей.

Четвертое место досталось Datsun mi-DO и ценником в 617,7 тысячи рублей. Пятое место занимает хэтчбек Renault Sandero, который можно приобрести в России за 690,1 тысячи рублей. Шестое место специалисты присудили седану Renault Logan, стоимость которого составляет 699,1 тысячи рублей.

Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

На седьмом месте расположился универсал LADA Largus. Эту модель можно приобрести за 704 тысячи рублей. Восьмое место закреплено за Lifan Solano и прайсом в 706,8 тысячи рублей. Девятое место присуждено Lifan X50, при покупке которого россияне тратят 737,5 тысячи рублей. Десятку лидеров замыкает УАЗ «Хантер» и 746,8 тысячи рублей за него.

Накануне автомобильные специалисты провели исследование и выбрали самые подходящие для тюнинга марки автомобилей. Как оказалось, чаще всего в России тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora, поскольку в любом магазине запчастей на эти автомобили можно без проблем подобрать недорогие детали. Всего в рейтинг были включены пять марок авто.

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Автор: Катерина Иванова
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