Определен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Москва, 1 июля. Эксперты агентства «Автостат» представили топ-10 самых доступных автомобилей в России.

В отборе участвовали автомобили с самыми низкими средневзвешенными ценами на рынке России. Самыми доступными оказались LADA Granta и Datsun on-DO, стоимость которых составила 522,9 тысячи и 529, 9 тысячи рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает LADA 4×4 со средней ценой 563,8 тысячи рублей.

Четвертое место досталось Datsun mi-DO и ценником в 617,7 тысячи рублей. Пятое место занимает хэтчбек Renault Sandero, который можно приобрести в России за 690,1 тысячи рублей. Шестое место специалисты присудили седану Renault Logan, стоимость которого составляет 699,1 тысячи рублей.

На седьмом месте расположился универсал LADA Largus. Эту модель можно приобрести за 704 тысячи рублей. Восьмое место закреплено за Lifan Solano и прайсом в 706,8 тысячи рублей. Девятое место присуждено Lifan X50, при покупке которого россияне тратят 737,5 тысячи рублей. Десятку лидеров замыкает УАЗ «Хантер» и 746,8 тысячи рублей за него.

Накануне автомобильные специалисты провели исследование и выбрали самые подходящие для тюнинга марки автомобилей. Как оказалось, чаще всего в России тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora, поскольку в любом магазине запчастей на эти автомобили можно без проблем подобрать недорогие детали. Всего в рейтинг были включены пять марок авто.