Туск после 20-часовых переговоров приостановил экстренный саммит ЕС

Брюссель, 1 июля. Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества. Об этом сообщил представитель Туска по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно.

По словам представителя Туска, саммит ЕС состоится во вторник, отметил «Взгляд.ру». Начало заседания запланировано на 11.00, добавил представитель главы Евросовета.

Туск решил приостановить саммит, поскольку дискуссия о согласовании пакета постов зашла в тупик, сообщил ТАСС со ссылкой на свой европейский источник.