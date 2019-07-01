Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Туск после 20-часовых переговоров приостановил экстренный саммит ЕС

1 670
0 Оставить комментарий

Туск после 20-часовых переговоров приостановил экстренный саммит ЕС

Брюссель, 1 июля. Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества. Об этом сообщил представитель Туска по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно.

По словам представителя Туска, саммит ЕС состоится во вторник, отметил «Взгляд.ру». Начало заседания запланировано на 11.00, добавил представитель главы Евросовета.

Туск решил приостановить саммит, поскольку дискуссия о согласовании пакета постов зашла в тупик, сообщил ТАСС со ссылкой на свой европейский источник.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров