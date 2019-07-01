Богданов и посол Ботсваны в РФ обсудили развитие отношений Москвы и Габороне

Москва, 1 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов принял назначенного посла Ботсваны в Москве Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МИД России.

По данным дипломатического ведомства, во время двусторонней беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-ботсванских отношений, в основе которых лежат дружба и сотрудничество в различных отраслях.

Кроме того, стороны подтвердили взаимный настрой Москвы и Габороне на углубление диалога на политическом уровне, наращивание партнерства в области экономики и инвестиций.

Напомним, в начале июня текущего года глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров и его ботсванский коллега Юнити Доу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписали соглашение об отмене виз. Тогда российский министр заявлял, что Москва заинтересована в развитии отношений с африканским государством.