Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Богданов и посол Ботсваны в РФ обсудили развитие отношений Москвы и Габороне

1 378
0 Оставить комментарий

Богданов и посол Ботсваны в РФ обсудили развитие отношений Москвы и Габороне

Москва, 1 июля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов принял назначенного посла Ботсваны в Москве Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МИД России.

По данным дипломатического ведомства, во время двусторонней беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-ботсванских отношений, в основе которых лежат дружба и сотрудничество в различных отраслях.

Кроме того, стороны подтвердили взаимный настрой Москвы и Габороне на углубление диалога на политическом уровне, наращивание партнерства в области экономики и инвестиций.

Напомним, в начале июня текущего года глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров и его ботсванский коллега Юнити Доу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписали соглашение об отмене виз. Тогда российский министр заявлял, что Москва заинтересована в развитии отношений с африканским государством.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров