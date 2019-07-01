Алибасов назвал причину госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Москва, 1 июля. Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал о самочувствии его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая находится в больнице под присмотром медиков.

Артист подтвердил, что народной артистке РСФСР действительно потребовалась госпитализация, однако в настоящее время угрозы ее жизни нет. Супруга продюсера, по его словам, чувствует себя гораздо лучше, чем во время приступа.

Причиной ухудшения самочувствия Федосеевой-Шукшиной Алибасов назвал сильные переживания из-за его отравления в начале июня.

«Ситуация, которая сложилась вокруг моей неожиданной болезни, покосила нас всех. Все сбились с ритма и стали болеть. Лида, конечно, переживает… Она по сей день в госпитале», — рассказал Алибасов в эфире телеканала НТВ.

Напомним, актрисе в субботу, 22 июня, стало плохо, она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую.

Алибасова госпитализировали несколькими неделями ранее. Заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней 72-летний основатель группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.