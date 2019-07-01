Зеленский вновь попросит Раду отправить в отставку Климкина

Киев, 1 июля. Президент Украины Владимир Зеленский повторно внесет на рассмотрение Рады вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, в настоящее время представители украинского правительства и парламента занимаются политической деятельностью в преддверии досрочных выборов в Раду. При этом они не выполняют свои прямые обязанности по защите интересов государства и граждан Украины.

«Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по поводу замены кадров и назначения тех, кому доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел», — пояснил Богдан.

Он также добавил, что в ближайшее время президент Украины повторно направит в Раду представление об увольнении Климкина с должности главы министерства иностранных дел, передает РИА Новости.

Напомним, в середине мая глава МИД Украины Павел Климкин подал заявление об отставке, отметив, что планирует принять участие в досрочных выборах в парламент. 30 мая Зеленский внес на рассмотрение Рады представление об отставке Климкина, однако депутаты не поддержали увольнение министра.

В конце июня Зеленский подверг критике работу Климкина на посту министра иностранных дел Украины. По словам Зеленского, он вынужден получать информацию о действиях главы МИД Украины из Интернета.

1 июля Зеленский обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за действия, которые противоречат действующему законодательству.