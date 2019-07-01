В Крыму рассказали, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможно состоится уже в следующем году, когда украинский лидер сформирует реальную политику Киева. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов.

Встреча Путина и Зеленского

В международных отношениях нет ничего невозможного. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна», — сказал он.

Как отметил Песков, необходима «встреча ради результата». По его словам, сегодня слишком много вопросов относительно подхода Украины к наиболее актуальным проблемам. Это и реализация минских соглашений, и выход на прямой контакт с официальными представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Не о чем говорить

Как отметил Игорь Рябов, слухи о личной встрече с Путиным периодически запускают люди Владимира Зеленского. В окружении нового президента Украины есть представление о том, что существует некий пакет опций для торга. Это его окружение распространило фейк о том, что Зеленский и Путин встретятся в Осаке.

«Дело в том, что прагматизм позиции Владимира Путина заключается в терпении относительно Украины, и в частности в том, что торга быть не может. Зеленский все время занят тем, что провоцирует Россию: то демонстрирует преемственность курсу Петра Порошенко, то опровергает его. Но своего политического лица не показывает. Например, не проясняет свой план по миру в Донбассе», — добавил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в таком режиме двусторонние отношения Украины и России протянут, как минимум, до следующего года. Именно тогда Владимир Зеленский будет вынужден что-то показывать, показывать свою реальную политику.

«Сегодня говорить с ним не о чем. На уровне президентов. На другом уровне, конечно, жизнь кипит, идет передел сфер влияния. Но это тоже укрепляет версию о нескорой встрече двух президентов», — заключил Игорь Рябов.

20 мая Зеленский принес в Верховной раде присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.