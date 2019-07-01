Грозный, 1 июля. Неизвестные преступники напали на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, заявил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, нападавших было двое. Они обстреляли КПЗ, а потом один из них совершил самоподрыв. В результате атаки погиб один из сотрудников полиции, дежуривших на посту. Все данные уточняются.