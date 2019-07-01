Пригожин осудил Темникову за скандальное заявление о Серябкиной и Фадееве

Москва,1 июля. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и Максимом Фадеевым.

Ранее бывшая солистка популярной группы «Serebro» Елена Темникова в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» объяснила свой уход из коллектива. По ее словам, участницы группы стали друг от друга многое скрывать. Темникова призналась, что Серябкина встречалась с продюсером Фадеевым.

Позже Серябкина ответила на заявление своей коллеги. Она призналась, что на самом деле состояла в романтических отношениях с Темниковой. Эта информация шокировала общественность.

Пригожин прокомментировал набирающий обороты скандал и заявил, что в искренность подобных заявлений он не верит, пишет «Пятый канал».

«Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?» — поинтересовался он.

Российский продюсер заметил, что своей нынешней успешной карьерой Темникова обязана Фадееву, так как именно благодаря ему о девушке узнала вся страна.

Пригожин осудил Темникову и отметил, что ее заявление — неправильное и неэтичное. Он подчеркнул, что несмотря на скандальную историю, Фадеев остается талантливым и профессиональным продюсером.

Украинская певица Светлана Лобода также отреагировала на интервью Темниковой, в котором она рассказала о тайных романтических отношениях Фадеева и Серябкиной. Соответствующий пост исполнительница написала в своем профиле в Instagram. Лобода подчеркнула, что «тайны дома должны оставаться в доме». При этом, по мнению многих поклонников Темниковой, этот скандал — очередной пиар-ход перед выходом нового сингла.