Доказано: Кандидат в МГД Соболь попалась на подделке подписей и подкупе избирателей

Выборы в Мосгордуму в этом году вызвали большой ажиотаж. Кандидаты должны успеть сдать подписи до 5 июля, поэтому с каждым днем обстановка стремительно накаляется. Особенно жесткая и грязная борьба развернулась в 43 избирательном округе Москвы, в котором баллотируется юрист так называемого ФБК Любовь Соболь — кандидат со скандальной репутацией, сделавшая себе имя чередой сомнительных историй. Отсутствие, как поддержки избирателей, так и внятной политической программы не дают возможность собирать подписи честно.

Подручная Алексея Навального оказалась фигурантом нового дела, которое может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывают подписи в ее пользу.

Известно, что Соболь к середине агитационного периода 14 июня в интервью Znak говорила о том, что у нее есть около 500 подписей. Однако уже через пять дней 19 июня она заявила, что количество подписей составляет 1 861 штуку.

Буквально на следующий день, Любовь Соболь опубликовала пост в Facebook, в котором значилось, что количество за сутки возросло до 2 162 подписей. То есть ее команда после двух недель «простоя» начала собирать по 300 автографов в день.

Интересно, что на информацию о таком «эффективном» сборе отреагировали известные журналисты. Антон Красовский одним из первых засомневался в количестве реальных подписей среди оппозиционных кандидатов:

«Читаю сейчас отчеты всех так называемых кандидатов. «Вчера мы собрали 348 подписей», а «позавчера вообще был рекорд – 523». Все это, конечно, наглейший адовый *******. Я в своей жизни видел разные подписные кампании, в некоторые в виду их очевидной рисовки я даже старался не вникать. Я и сам собирал подписи, на моей мэрской кампании стояло больше 30 кубов. Так что, улыбнувшись, могу сказать, что если б никому не известные молодые люди с легкостью стрясывали с москвичей по 500 подписей за день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи у нас бы не было. Конечно же, всем понято, что человек, заявляющий, что собирает 300 или 500 подписей в день не собирает, а либо ждет, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться», — написал Красовский.

А после появившейся информации о подделке подписей известная журналистка Леся Рябцева и вовсе заговорила о необходимости снятия Соболь с выборов:

«Я так понимаю, теперь самый честный и справедливый на свете Леонид Волков попросит Соболь снятся с выборов, м? Или это работает только в одну сторону, в сторону противников?», — написала Рябцева.

ГЛАВА 1. ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ФАН-ТВ обнаружил объявления на сайте politrabota.ru, где жителям Арбата, Хамовников и Пресни предлагается обменять свою подпись за кандидата на деньги. Корреспондент отправился в Центр сбора подписей за «независимых» кандидатов Навального, расположенном на Рождественском бульваре, 10/7, строение 1. Прибыв на место, он выяснил, что сборщик подписей за Любовь Соболь Иван без лишнего стеснения пообещал собравшимся людям по 500 рублей за подпись в пользу любого из кандидатов. Обратите внимание, молодой человек специально закрывает толстовкой надпись «Любовь Соболь» на майке.

Схема очень проста: москвич с «правильной» пропиской оставляет свой «автограф» и на выходе получает легкие 500 рублей. Такую же оплату обещали и корреспонденту ФАН. Данные действия подпадают под пункт 2 ст. 56 закона №67, который запрещает кандидатам, а также их доверенным лицам и помощникам осуществлять подкуп избирателей в любой форме.

«По этому поводу существует уголовная ответственность — это статья 142 Уголовного Кодекса Российской Федерации «фальсификация избирательных документов». Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, либо заверение подделанных подписей, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо с подкупом, принуждением, влечет, самое максимальное наказание — лишение свободы до трех лет. Самое маленькое наказание — от 200 до 500 тысяч рублей. Существует такое понятие как соучастие в преступлении. Оно предусматривает распределение ролей лиц. Есть такие виды соучастников, например, исполнитель — тот, кто непосредственно совершает преступление. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления. Существуют еще подстрекатели и пособники. Такая классификация предусмотрена статьей 33 Уголовного Кодекса Российской Федерации и соответственно статьей 34 установлено разграничение ответственности, которая говорит, что соисполнители отвечают обычно, если доведено дело до суда, состоится обвинительный приговор, то роль организатора, конечно, будет выше. Кандидат выступит в роли заказчика, уголовным языком он называется «организатор преступления. У него будет максимальная ответственность, потому что рядовые люди, которые будут участвовать в этой схеме, они, по сути, являются менее виновными. Там могут быть у организаторов подделки подписей дополнительные статьи, в том числе «организация преступного сообщества» по статье 210 УК РФ и участие в нем. Поскольку много людей задействовано, как правило, то есть это не один какой-то там фальсификатор. Это уже группа, и над ними стоит четкая иерархия. Во главе, конечно, как правило, стоит кандидат, в чьих интересах это делается», — рассказал Андрей Зорин, юрист.

ГЛАВА 2. «КОНВЕЙЕР» ПОДДЕЛЬНЫХ ПОДПИСЕЙ

Подобные технологии давно известны и очень часто применяются «слабыми» кандидатами, не способными честным путем собрать подписи. Любовь Соболь амбициозно решила баллотироваться с сомнительной программой, которая не в состоянии заинтересовать москвичей.

Однако процесс подкупа избирателей действительно дорогостоящий и очень опасный. Поэтому кандидаты опускаются еще ниже, нанимая людей, которые подделывают подписи на бланках. Соболь оказалась в их числе, решив опробовать проверенные махинации.

Так в Пресненском районе сотрудники полиции «накрыли» подпольную «фабрику» по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Трое молодых людей на съемной квартире «штамповали» автографы москвичей и переписывали их персональные данные вплоть до паспортных. Напоминаем, что за подделку подписей избирателей предусматривается уголовная ответственность по статье 142 часть 2.

ГЛАВА 3. ПРЕСНЕНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАКРЫЛА ЦЕХ ПО «РИСОВКЕ» ПОДПИСЕЙ ЗА ЛЮБОВЬ СОБОЛЬ.

Резкий скачок со сбором подписей не остался незамечен правоохранительными органами.

ГУ МДВ России по городу Москве установило факт подделки подписей граждан для регистрации кандидата в Мосгордуму. После чего лица занимавшиеся подделкой были задержаны и доставлены в отделение.

Видеозапись, снятая другом хозяина квартиры не оставляет сомнений в причастности молодых людей к подделке подписей. По факту случившегося началась проверка.

Слабому кандидату, за которого никто не хочет ставить свои подписи, приходится выкручиваться, чтобы добыть нужное количество подписей всеми возможными способами. Соболь пошла нечестным путем, что разозлило «коллег» среди оппозиции, подчеркнувших «грязные методы» Соболь в предвыборной гонке. Юрист ФБК не только откровенно провалила свою кампанию, но и подставила людей под удар разборками с правоохранительными органами. Уже не говоря о том, что «рисовка» подписей в свою пользу и прямой подкуп избирателей караются законом. Хотя, что можно ожидать от подручной Навального, который и сам привык всячески нарушать закон? И пока вопрос остается открытым, сама Любовь Соболь по-прежнему игнорирует любые вопросы касательно «такого эффективного сбора подписей», избегая излишнего внимания журналистов и избирателей.

На своей странице в Facebook Босых разместил видеоролики с подписными листами на кандидатов в Мосгордуму Яшина и Гудкова. В видео также звучит фамилия Соболь. Среди контактных телефонов для «рисовальщиков» указаны те же самые, что и в квартире с лицами, подделывавшими подписи за Соболь.